Corinthians empata por 0 a 0 com Red Bull Bragantino e segue próximo do Z-4

Em um jogo de nível técnico paupérrimo, Red Bull Bragantino e Corinthians empataram por 0 a 0, na noite deste sábado, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O resultado leva o Timão aos 14 pontos, ficando perigosamente perto da zona do rebaixamento – o Bragantino, aliás, é quem abre o Z-4, com 12 pontos.



1 Relacionado

A equipe comandada por Dyego Coelho, agora, “seca” Botafogo, Coritiba e Bahia na sequência da rodada, já que pode terminar na beira da degola caso eles vençam.

No Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, as duas equipes maltrataram a bola no 1º tempo, produzindo uma partida horripilante.

Após o intervalo, a partida melhorou um pouco (até porque era impossível piorar), com alguns chutes a gol que levaram perigo.

Os dois treinadores tentaram mexidas no time, principalmente Coelho, que usou suas cinco alterações.

Os melhores vídeos, entrevistas exclusivas, as grandes análises e as últimas notícias do mundo dos esportes. TUDO no ESPN.com.br! Clique e veja!

Com as entradas de Cazares, Ramiro, Mantuam, Boselli e Gustavo Silva, o Timão chegou a ameaçar Júlio César em chutes de longe.

No Red Bull, o técnico Maurício Barbieri colocou Thonny Anderson para jogar, após o meia passar muitos meses se recuperando de lesão.

No entanto, a partida terminou mesmo num 0 a 0, resultado justo para o triste espetáculo em Bragança Paulista.

Fagner e Bruno Tubarão disputam jogada em Red Bull Bragantino x Corinthians Getty Images

Red Bull Bragantino 0 x 0 Corinthians

GOLS: Nenhum

RED BULL BRAGANTINO: Júlio César; Aderlan, Léo Ortiz, Ligger e Edimar; Ricardo Ryller (Thonny Anderson), Raúl e Lucas Evangelista; Artur, Bruno Tubarão (Luiz Phelipe) e Alerrandro Técnico: Maurício Barbieri

CORINTHIANS: Cássio; Fagner, Gil, Danilo Avelar e Lucas Piton; Gabriel (Ramiro), Cantillo, Luan (Cazares), Otero (Mantuan) e Léo Natel (Gustavo Silva); Jô (Boselli) Técnico: Dyego Coelho

Premier League, LaLiga, NBA, NFL e muito mais! A ESPN tem o melhor do esporte ao vivo, muito debate e vídeos exclusivos. Clique aqui e programe-se!

O Corinthians teve 54% de posse de bola no 1º tempo, mesmo fora de casa

A partida teve muitas faltas no 1º tempo: 20, 10 de cada time

A partida teve poucas finalizações no 1º tempo: 3 do Red Bull, 2 do Corinthians

Cazares fez seu 1º jogo desde sua contratação pelo Corinthians

O Bragantino terminou o jogo com 10 finalizações, contra 11 do Corinthians

O Corinthians terminou o jogo com 60% de posse de bola

3º jogo seguido sem vencer do Corinthians no Campeonato Brasileiro

Classificação

– Red Bull Bragantino: 17º lugar, com 12 pontos

– Corinthians: 13º lugar, com 14 pontos

Próximos jogos

As duas equipes voltam a campo no meia de semana, pelo Brasileiro.

Quarta-feira, 07/10, 19h*, Corinthians x Santos

Quinta-feira, 08/10, 21h*, Red Bull Bragantino x Internacional

*horário de Brasília