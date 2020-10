Corinthians encaminha retorno do lateral-esquerdo Fábio Santos; Sidcley deve sair

O Corinthians encaminhou nesta sexta-feira o retorno do lateral-esquerdo Fábio Santos, segundo apurou a ESPN.

O jogador de 35 anos está próximo de rescindir seu contrato com o Atlético-MG, time que defende desde 2016.

Após ficar livre, ele assinará com o Timão até dezembro de 2021, com a equipe paulista tendo apenas que arcar com seus salários.

Isso também indica que Sidcley deve deixar o Parque São Jorge ao final do ano.

O atleta de 27 anos está emprestado pelo Dynamo de Kiev, da Ucrânia, apenas até dezembro, e não deve permanecer no Brasil.

Fábio Santos durante treino do Atlético-MG, em 14 de junho de 2016 Bruno Cantini/Clube Atlético Mineiro

Fábio Santos é ídolo da torcida corintiana e teve longa passagem pelo clube, entre 2011 e 2015.

Enquanto defendeu o Timão, o lateral foi titular absoluto e conquistou diversos títulos importantes, além de se destacar como batedor de pênaltis.

Ao todo, o ala levantou os seguintes troféus: Brasileiro (2011 e 2015), Libertadores (2012), Mundial de Clubes (2012), Campeonato Paulista (2013) e Recopa Sul-Americana (2013).