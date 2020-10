Corinthians encerra preparação para pegar o Santos; veja provável time

Na tarde desta terça-feira, o Corinthians finalizou sua preparação para mais um clássico válido pelo Campeonato Brasileiro. No CT Joaquim Grava, o Timão fez o último treino antes de encarar o Santos, em partida que acontece nesta quarta-feira, às 19h, na Neo Química Arena, pela 14ª rodada da competição.

O técnico Dyego Coelho realizou um trabalho tático para ajustar a equipe de olho no confronto com o rival. O elenco fez uma atividade de organização defensiva, um coletivo para ajustar o posicionamento nos momentos de ataque, além de treinar bolas paradas. Vale lembrar que a imprensa não pode acompanhar o treino in loco, por conta dos protocolos de saúde.

Enquanto jogadores e comissão técnica trabalhavam no gramado do CT, a Gaviões da Fiel protestava do lado de fora, com cobranças ao elenco, pedido por um novo treinador e ameaças direcionadas a Andrés Sanchez. Nem mesmo ídolos como Fagner e Cássio foram poupados na manifestação desta tarde.

Com a ausência de dois estrangeiros por conta de convocações para seleções nacionais (Otero e Cantillo), Araos volta a ser relacionado após ficar dois jogos fora da lista. Ele pode ser um dos candidatos a vaga no meio-campo titular, que deve ter modificações significativas para enfrentar o Peixe, não só pelos desfalques dos atletas convocados, mas também por opção técnica.

Enquanto Cazares deve ganhar a posição de Otero no meio-campo ofensivo, Ramiro é o favorito a substituir Cantillo na parte mais defensiva do setor, formando dupla com Gabriel. Há dúvida também se Léo Natel será mantido ou se Everaldo voltará a ganhar uma chance. Luan deve permanecer como titular.

Sendo assim. um provável Corinthians para enfrentar o Santos é: Cássio; Fagner, Gil, Danilo Avelar e Lucas Piton; Gabriel e Ramiro (Roni ou Camacho); Léo Natel (Everaldo ou Mateus Vital), Luan e Cazares; Jô.

Logo após o treinamento, o grupo já seguiu concentrado no Hotel Gildasio Miranda, localizado dentro do CT Joaquim Grava, onde ficará até a saída para a Neo Química Arena, local do clássico contra o Peixe, marcado para começar às 19h e será válido pela 14ª rodada do Brasileirão-2020. Neste momento o Timão ocupa a 14ª posição tabela com 14 pontos, dois à frente da zona da degola.