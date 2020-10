Corinthians finaliza preparação para pegar o Ceará; veja provável time

Na manhã deste sábado, no CT Joaquim Grava, o Corinthians fechou sua preparação para mais uma partida do Campeonato Brasileiro. O Timão fez o último treino antes de encarar o Ceará, em partida válida pela 15ª rodada da competição nacional, que acontece neste domingo, às 20h30, no Castelão.

O técnico Dyego Coelho utilizou a atividade do dia para fazer os ajustes finais na equipe que busca voltar a vencer após quatro jogos. A movimentação começou com um trabalho de pressão na saída adversária. Depois, o elenco treinou bolas paradas ofensivas e defensivas para o duelo com os cearenses.

Vale lembrar que os treinos não podem ser acompanhados pelos jornalistas por conta dos protocolos de saúde em decorrência da pandemias de coronavírus. Sendo assim, as informações são fornecidas pelo clube.

Para a partida deste domingo, Coelho terá três desfalques: Otero e Cantillo, que continuam defendendo suas seleções nas Eliminatórias para a Copa do Mundo, e Danilo Avelar, que rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito diante do Santos, na última quarta-feira, e ficará fora por cerca de oito meses.

Por conta do desfalque na zaga, a diretoria do Corinthians solicitou o retorno do zagueiro Marllon, que estava emprestado ao Cruzeiro. Ele treina com o elenco desde a última sexta-feira, já apareceu no BID da CBF e estará no banco de reservas no Castelão. No time titular, o substituto de Avelar será o uruguaio Bruno Méndez, que fará dupla com Gil provavelmente até o fim da temporada.

Um provável Timão para enfrentar o Ceará é: Cássio; Fagner, Bruno Méndez, Gil e Lucas Piton; Gabriel e Roni; Léo Natel, Luan e Gustavo Mantuan; Jô.

Após a atividade, a delegação corintiana partiu para o aeroporto, onde, em voo fretado, segue viagem para Fortaleza, local do duelo deste domingo, às 20h30. Atualmente, o Alvinegro está na 15ª posição na tabela do Brasileirão com 15 pontos, mesma pontuação do Botafogo, primeiro clube na zona da degola.