Corinthians finaliza preparação para pegar o Red Bull; veja provável time

Na tarde desta sexta-feira, o Corinthians finalizou sua preparação para mais um desafio válido pelo Campeonato Brasileiro. No CT Joaquim Grava, o Timão fez o último treino antes do duelo diante do Red Bull Bragantino, que acontece neste sábado, às 21h, no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, pela 13ª rodada da competição. Time titular contará com o retorno de Fagner.

O técnico Dyego Coelho utilizou a atividade do dia para passar instruções e ajustar a equipe para a partida. Ele realizou um treino de finalizações e também fez um trabalho específico de bolas paradas. Vale lembrar que os jornalistas não podem acompanhar o treinamento in loco, por conta dos protocolos de saúde. As informações são fornecidas pela assessoria de imprensa do clube.

Neste sábado, Dyego Coelho poderá contar com o retorno de Fagner, que cumpriu suspensão pelo terceiro amarelo na última quarta-feira e estará à disposição. Ele volta no lugar de Michel Macedo, que ocupou a lateral direita. Outras mudanças devem ocorrer na equipe titular, que teve desempenho ruim, especialmente no setor de meio-campo, tanto ofensivo quanto defensivo.

Fica a expectativa para saber qual dos seis estrangeiros será excluído da relação para a partida contra o Red Bull Bragantino, já que apenas cinco são permitidos pela CBF. Da última vez o escolhido foi Araos, que pode voltar para a lista caso um dos outros cinco (Bruno Méndez, Cantillo, Otero, Cazares ou Boselli) seja deixado fora da partida deste final de semana, em Bragança.

Um provável Timão para enfrentar o RB é: Cássio; Fagner, Gil, Danilo Avelar e Lucas Piton; Roni (Ramiro) e Cantillo; Léo Natel, Luan (Cazares) e Otero; Jô.

Será o último jogo de Romulo Otero antes de se apresentar para a seleção da Venezuela, que disputará duas partidas pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. O meia deve desfalcar o elenco por até três jogos, incluindo o clássico contra o Santos, na próxima quarta-feira, na Neo Química Arena.

Após o treinamento desta sexta-feira, a delegação seguiu viagem para Bragança Paulista, local do jogo deste sábado, onde o Corinthians ficará concentrado até a hora de ir para o estádio. O duelo começa às 21h e é válido pela 13ª rodada do Brasileirão-2020. No momento, o Timão ocupa a 14ª posição na tabela de classificação com 13 pontos, dois à frente do Z4.