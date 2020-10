Corinthians goleia a Ponte Preta, alcança a sua 10ª vitória seguida e segue líder do Brasileirão Feminino

Neste domingo, chegou ao fim a 14ª rodada do Campeonato Brasileiro Feminino. Isolado na liderança do torneio, o Corinthians foi até Campinas enfrentar a Ponte Preta e aplicou uma goleada de 7 a 0, alcançando assim a sua 10ª vitória consecutiva na temporada.

FIIIIM DE PAPO EM CAMPINAS! O Timão goleou a Ponte Preta, fora de casa, por 7 a 0 e garantiu a primeira colocação geral do Campeonato Brasileiro. Grazi (3), Gabi Portilho (2), Cacau e Paulinha balançaram a rede! FIM DE JOGO I Ponte Preta 0 x 7 Corinthians pic.twitter.com/EuksoVLh9N — Corinthians Futebol Feminino (@SCCPFutFeminino) October 11, 2020

As visitantes foram amplamente superiores no Estádio Moisés Lucarelli. Com apenas 18 minutos, Gabi Portilho aproveitou cruzamento da esquerda e abriu o placar. No lance seguinte, Grazi, que chegou a marca de 160 jogos pelo Timão, ampliou de cabeça. Aos 26, a capitã marcou mais um, dessa vez aproveitando sobra de bola.

No segundo tempo, as líderes seguiram embaladas. Com menos de um minuto, Gabi Portilho marcou um golaço de cobertura. Aos dois, Cacau também foi as redes. Já aos 36, Grazi acertou lindo chute no ângulo e chegou ao seu hat-trick. Seis minutos depois, Paulinha colocou um ponto final no atropelo.

Com o resultado, o Corinthians foi a 39 pontos, mantendo seis de diferença para o Santos, que é o vice-líder. As Sereias da Vila, aliás, também jogaram neste domingo, e venceram o Vitória, por 1 a 0, com tento de Thaisinha.

Outro time paulista que também conquistou os três pontos foi o Palmeiras, que derrotou o Flamengo, em casa, por 1 a 0, e se garantiu na próxima fase do Brasileirão. O gol da partida foi de Bianca, já no segundo tempo.

CLASSIFICADAS! 👊 As palestrinas venceram o Flamengo por 1 a 0 e estão na próxima fase do Brasileirão Feminino! Agora é mata-mata 💪#AvantiPalestrinas pic.twitter.com/bVT5MK7VcM — SE Palmeiras (de 😷) (@Palmeiras) October 11, 2020

Já o São Paulo perdeu para a Ferroviária, por 2 a 1, de virada, em Araraquara. Apesar do revés, o Tricolor já está classificado para a próxima fase, assim como as Guerreiras Grenás.