Corinthians goleia a Ponte Preta por 7 a 0 no Brasileirão Feminino

Neste domingo, pela penúltima rodada da primeira fase do Brasileirão Feminino, o Corinthians visitou a Ponte Preta, em Campinas, e goleou as donas da casa por 7 a 0. Grazi, três vezes, Gabi Portilho, duas, Cacau e Paulinha marcaram para o Timão, que garantiu a melhor campanha da competição.

No ataque desde o primeiro minuto, o Corinthians apertava a Ponte, que buscava se defender como era possível. Com muito volume, o Timão explorava principalmente as laterais e ali encontrava o caminho mais curto para o gol.

Assim, aos 17 minutos, Cacau cruzou pela esquerda e, com categoria, Gabi Portilho se antecipou e conseguiu um desvio na bola, fazendo ela bater na trave antes de entrar, abrindo o placar no Moisés Lucarelli. Dois minutos depois, Poliana, pela direita, cruzou para o meio da área e, de cabeça, Grazi tocou para o fundo da rede, marcando seu primeiro gol em um jogo histórico para a camisa 7, que comemorava seu 160º jogo com a camisa alvinegra.

Aos 26, foi a vez de Cacau buscar o cruzamento pela esquerda. A bola subiu e, na queda, Grazi pegou de primeira, com muita força, ampliando o marcador e aumentando sua contagem pessoal e encerrando a conta no primeiro tempo.

Com uma primeira metade avassaladora, poderia ser esperada uma etapa final mais moderada das alvinegras. Grande engano. Logo no primeiro minuto, Pardal lançou Gabi Portilho, que viu a goleira adiantada e, com categoria, tocou por cobertura, fazendo o quarto do Timão, seu segundo no jogo.

No lance seguinte, aos dois, Gabi Portilho jogou rasteiro para a área, Gabi Nunes fez o corta-luz e, com firmeza, Cacau bateu seco para colocar o quinto gol no placar do Moisés Lucarelli. Com cinco de vantagem, aí sim o Corinthians passou a administrar o resultado. Ainda assim, chegava com perigo e criava diversas chances de ampliar, principalmente com Pâmela e Gabi Nunes.

Aos 36 minutos, Grazi recebeu na entrada da área e, com muita categoria, bateu colocado no ângulo, marcando o seu terceiro gol no jogo, o sexto do Timão na tarde de domingo, que ainda veria mais um tento em Campinas.

Para fechar a goleada, aos 43 minutos, Gabi Nunes, pelo meio, encontrou Paulinha entrando livre na área. A camisa 21 recebeu em velocidade e, com calma, levou a bola até quase a pequena área, onde deslocou a goleira para sacramentar o marcador em 7 a 0, um atropelamento na Macaca.

Com a vitória, o Timão confirma a primeira colocação geral na primeira fase do Brasileiro e espera a definição do oitavo colocado para saber seu adversário nas quartas de final do nacional. O Corinthians encerra a sua participação na primeira fase na quarta-feira, às 19h30, na Fazendinha, diante do Santos.