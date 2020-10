Corinthians inicia maratona de jogos difíceis para voltar a ser ‘vencedor’

O Corinthians entra em campo nesta quarta-feira, às 21h30, para enfrentar o Athletico-PR, na Arena da Baixada, pela 16ª rodada do Brasileirão-2020. Uma parada duríssima em qualquer circunstância, mas ainda mais pelo momento do Alvinegro e por ser um confronto direto para fugir da zona de rebaixamento. No entanto, esse é só o primeiro de uma sequência de seis jogos complicados.

A partir desta quarta até o dia 4 de novembro, o Timão enfrentará a seguinte maratona de adversários e duelos difíceis: Athletico-PR (fora), Flamengo (casa), Vasco (fora), América-MG (Copa do Brasil, em casa), Internacional (casa) e América-MG (Copa do Brasil, fora de casa). Além de brigar contra o rebaixamento, terá o confronto de oitavas de final da Copa do Brasil.

Para iniciar essa dura sequência, o Corinthians terá uma novidade no banco de reservas, que é a estreia do técnico Vagner Mancini, apresentado na última terça-feira substituindo o interino Dyego Coelho, que retornou ao sub-20. Para o novo treinador, a dificuldade será também do adversário e esse é o momento propício para o time ganhar confiança, retomar as vitórias e sair fortalecido.

– Sobre a sequência de jogos, eles também serão difíceis para os nossos adversários. Todos os jogos do Brasileirão são difíceis. Não conseguiria ver uma sequência mais fácil ou mais difícil. Todos os adversários serão encarados da mesma forma, é assim que você começa a se preparar para ser vencedor. Sabe do seu potencial, do seu poderio e se prepara para ganhar.

– É uma tônica que será mostrada aos atletas. Temos jogadores vencedores que sabem o que é necessário. Todo mundo passa por situações de desequilíbrio na vida, temos que ter hombridade de reconhecer isso. E levar para campo o que tem de ser feito: reagrupar, realinhar para a gente voltar a vencer o mais rápido possível – completou.

Além de encontrar uma série complicada de jogos, Mancini terá nas costas a responsabilidade de comandar um time que, atualmente, briga para sair da zona de rebaixamento, que é a prioridade neste momento do trabalho. Nesta quarta-feira, o Corinthians pegará um adversário que tem os mesmos 15 pontos e está buscando o mesmo objetivo, porém fora do Z4, ou seja, um confronto direto e desafio para as pretensões de ambos os clubes na tabela.

O treinador, no entanto, mostra otimismo diante dessa situação, pois acredita na qualidade do grupo e destaca que a má fase e as dificuldades enfrentadas não são exclusividade do Timão. Mancini, inclusive, acredita que a equipe pode voltar a jogar bem novamente diante do Furacão, na Arena da Baixada.

– Encontro um clube que está numa situação incômoda e que vai reagir no campeonato. Se eu não tivesse esta certeza, não estaria aqui. Acredito nas pessoas que estão aqui, que fazem parte do dia a dia, e do elenco. Essa convicção me faz vislumbrar um futuro melhor. As dificuldades vão seguir existindo, estamos num campeonato equilibrado, pós-pandemia, todo mundo teve dificuldade. Acredito num elenco que pode não estar jogando bem, mas que pode jogar (bem) amanhã (esta quarta-feira) diante do Athletico.

Uma vitória do Corinthians nesta quarta-feira certamente tirará o clube da zona de rebaixamento, pois já ganharia a posição justamente do Furacão, que ficaria com 15 pontos, enquanto o Timão subiria para 18. Com um empate, dependerá do resultado do Bahia, que enfrenta o Goiás, para saber se consegue sair do Z4. Já com uma derrota, o Alvinegro permanece mais uma rodada na degola.

Confira a maratona de seis jogos citada no texto acima:



14/10 – Athletico-PR – Arena da Baixada – Brasileirão

​18/10 – Flamengo – Neo Química Arena – Brasileirão

21/10 – Vasco – São Januário – Brasileirão

​28/10 – América-MG – Neo Química Arena – Oitavas da Copa do Brasil

31/10 – Internacional – Neo Química Arena – Brasileirão

4/11 – América-MG – Independência – Oitavas da Copa do Brasil