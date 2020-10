Corinthians: Nilton elege Mascherano como maior mala que viu no futebol: ‘Educação vem de casa’

Em 2005, quando foi campeão do Campeonato Brasileiro, o Corinthians formou um elenco recheado de craques. Nomes como Tévez, Mascherano, Nilmar, Roger e Carlos Alberto eram protagonistas da equipe que conquistou o Brasil.

No entanto, o elenco alvinegro, além das estrelas, contava com nomes que vieram da base, diretamente do conhecido Terrão. Um deles era o volante Nilton, recém-chegado das categorias inferiores em 2005. Atualmente com 33 anos, em entrevista ao ESPN.com.br, o jogador revelou que, dos grandes atletas daquele plantel do Corinthians, o mais ‘mala’ era o argentino Javier Mascherano.

“Mascherano. Não é nem história, era o caso de ser educado. Eu dou bom dia, boa tarde, boa noite. Dei um bom dia e ele não falou nada, foi direto. Educação vem de casa. Vem de berço”, começou por afirmar.

Nilton ainda contou os bastidores do elenco alvinegro. O volante disse que Mascherano não tinha vontade de aprender o português, diferentemente do zagueiro Sebá Domínguez, que tentava aprender a língua. Em relação a Tévez, o terceiro estrangeiro do Timão em 2005, o volante afirmou que o atacante, atualmente no Boca Juniors, tinha uma relação próxima ao zagueiro Betão.

Da esquerda para direita: Mascherano, Tévez e Betão em treinamento do Corinthians em 2006 Daniel Augusto Jr./Agência Corinthians/Gazeta Press

“Aquele lá (Mascherano) não queria aprender uma palavrinha em português. Nada. Não podia conversar com ele. Ele ficava muito com o Tevez, com o Sebá. O Sebá tentava o português. O Tevez é bem tranquilo, Betão tinha convivência melhor com ele, conseguia ter esse vínculo”, finalizou.

Em 2005, o Brasileirão ainda era disputado com 22 equipes. Após 42 rodadas, o Corinthians se sagrou campeão com 82 pontos conquistados, três a mais que o vice Internacional.

A competição ainda ficou marcada pelo escândalo de arbitragem envolvendo o ex-árbitro Edilson Pereira de Carvalho e a manipulação de resultados.