Corinthians pode ter três desfalques e três reforços para pegar o Flamengo

A vitória em cima do Athletico-PR foi daquelas de lavar a alma, mas o Corinthians já tem de se preocupar com o que vem pela frente. No domingo, a equipe vai receber o Flamengo na Neo Química Arena, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Vagner Mancini, que estreou em Curitiba no comando do Timão, já terá de promover alterações na equipe titular, isso porque Ramiro recebeu o terceiro cartão amarelo e está suspenso.

Além dele, o zagueiro Bruno Méndez foi expulso por agredir o atacante Kayzer, do Furacão, e também não ficará à disposição.

Quem é dúvida é Jô. O centroavante sentiu a panturrilha direita durante a partida na Arena da Baixada e precisou ser substituído por Boselli. Nesta quinta-feira, o camisa 77 será examinado pelo departamento médico do clube.

Por outro lado, Mancini contará com os retornos de Cássio, Cantillo e Otero.

O goleiro cumpriu suspensão e deve voltar na vaga de Walter, apesar da grande atuação do reserva nesta quarta-feira.

Os dois gringos estavam servidos suas respectivas seleções nas Eliminatórias para a Copa do Mundo e serão opções ao treinador depois de três rodadas fora.

O problema estará na zaga. Com Danilo Avelar e Léo Santos machucados e Bruno Méndez expulso, Marllon será titular ao lado de Gil e, provavelmente, o Corinthians não terá um jogador da posição no banco de reservas diante do rubro-negro carioca.