Corinthians prepara nova escalação no último treino antes de confronto direto com Ceará

O Corinthians fez neste sábado o último treino antes da partida contra o Ceará, marcada para às 20h30 (horário de Brasília) deste domingo, no estádio do Castelão, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Na atividade comandada por Dyego Coelho no CT Joaquim Grava, o elenco corintiano trabalhou a pressão da saída de bola do adversário, além de bola parada ofensiva e defensiva.

Mais uma vez, a escalação treinada para o jogo não foi revelada. Coelho não repetiu a formação em nenhum dos seis jogos que comandou da equipe até aqui, em 2020, e não será desta vez, de novo.

Danilo Avelar, por causa de uma lesão no joelho, já é desfalque certo. Bruno Méndez deve ganhar sequência e Marllon retornou do Cruzeiro para compor o banco de reservas. Otero e Cantillo seguem com suas respectivas seleções.

A tendência é que o Timão entre em campo com: Cássio; Fagner, Gil, Bruno Méndez e Lucas Piton; Gabriel; Roni (Ramiro) e Gustavo Mantuan; Léo Natel (Mosquito), Luan (Cazares) e Jô.

Corinthians e Ceará têm a mesma pontuação no campeonato, 15 pontos, apenas um a mais que o primeiro membro da zona de rebaixamento. O Vozão está à frente na tabela por causa do critério de desempate (15º e 14ª) e ambos não vencem há quatro rodadas.