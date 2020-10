Corinthians realiza o último treino antes de enfrentar o Flamengo; veja provável escalação

O Corinthians realizou na manhã deste sábado (17), o último treino antes de enfrentar o Flamengo, na Neo Química Arena, às 16h, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Segundo a assessoria de imprensa do clube, o técnico Vagner Mancini realizou um trabalho tático posicional e deu diversas orientações aos jogadores durante a atividade. Após a movimentação, a delegação já ficou concentrada no CT Dr. Joaquim Grava.

As novidades da equipe para encarar o Rubro-Negro são as voltas de Otero e Cantillo, que estavam com as seleções de Venezuela e Colômbia, respectivamente, nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022. Porém, a presença da dupla entre os titulares é incerta.

Mancini também tem dúvida no gol. Walter, que substituiu Cássio, suspenso, e foi bem contra o Athletico Paranaense, pode ganhar uma sequência como titular. Entre as baixas confirmadas, estão o atacante Jô, que teve uma lesão na panturrilha direita, além dos suspensos Ramiro e Bruno Méndez. Léo Santos e Danilo Avelar, também lesionados, seguem fora da equipe.

Com isso, uma provável escalação da equipe tem Walter (Cássio); Fagner, Marllon, Gil e Lucas Piton; Xavier, Camacho e Éderson; Mateus Vital, Léo Natel (Otero) e Mauro Boselli.

O Corinthians vem com a moral elevada após a vitória sobre o Athletico Parananese, por 1 a 0, nos acréscimos, fora de casa. A equipe tem 18 pontos e está na 14ª colocação do Campeonato Brasileiro.