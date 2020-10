Corinthians se reapresenta após derrota e Mancini comanda primeira atividade

Na tarde desta segunda-feira, o Corinthians se reapresentou no CT Joaquim Grava para iniciar a preparação para mais um duelo pelo Campeonato Brasileiro. A atividade contou com a presença de Vagner Mancini, oficializado também nesta segunda como o novo técnico do Timão.

O treinador realizou o seu primeiro treino regenerativo com os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos na derrota para o Ceará, no último domingo. Já com o restante do grupo, comandou um trabalho técnico mais curto.

Vagner Mancini terá apenas um treino com o elenco completo, na tarde desta terça-feira, antes da equipe voltar a campo pelo Brasileiro, contra o Athletico-PR, na Arena da Baixada. Depois da atividade, a delegação viaja para Curitiba em voo fretado e se concentra para o duelo que acontece na quarta-feira, às 21h30.

Além de Vagner Mancini, o Corinthians confirmou as chegadas do auxiliar técnico Anderson Luís da Silva e do analista de desempenho Cláudio de Andrade.

O treinador chega ao Corinthians com a equipe abrindo a zona do rebaixamento na 17ª colocação do Campeonato Brasileiro com apenas 15 pontos somados. Antes de ser contratado pelo Timão, Mancini deixou o Atlético-GO na 12ª posição.