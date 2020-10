Corinthians se reapresenta após empate no clássico

O Corinthians voltou ao trabalho na tarde desta quinta-feira, após empate por 1 a 1 com o Santos no clássico da 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Os titulares e jogadores que aturam por mais de 45 minutos fizeram trabalho regenerativo, mas depois se juntaram ao restante do grupo para treino em campo.

O técnico interino Dyego Coelho comandou um trabalho técnico-tático de movimentação em campo reduzido. A novidade ficou pela presença do atacante das categorias de base Felipe, de apenas 16 anos.

Danilo Avelar rompeu ligamento do joelho direito e passará por cirurgia na próxima quarta-feira. O tempo esperado de recuperação é de oito meses. Por conta do número reduzido de zagueiros saudáveis – apenas Gil e Bruno Mendéz – o Alvinegro solicitou o retorno de Marllon, que estava emprestado ao Cruzeiro.

O Timão volta a treinar na tarde desta sexta-feira, mirando o jogo de domingo, contra o Ceará, às 20h30 (Brasília) no Castelão, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.