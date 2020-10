Corinthians se salva? O que aconteceu nas 10 vezes que Mancini lutou contra o rebaixamento

O técnico Vagner Mancini inicia nesta quarta-feira (14) o trabalho mais desafiador e provavelmente ousado em seus 16 anos de carreira: livrar o Corinthians, atualmente 17º colocado, do risco de rebaixamento e colocar o time alvinegro entre os cinco primeiros do Campeonato Brasileiro. O time enfrenta o Athletico-PR, em Curitiba, às 21h30 (de Brasília).

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar. Clique e saiba mais em DisneyPlus.com

Aos 53 anos, o ribeirão-pretano já dirigiu outros grandes do Brasil, como Santos, Cruzeiro, Botafogo e Atlético-MG, inclusive em situações tão complicadas como agora.

O cenário mais próximo ao atual foi quando assumiu o Cruzeiro após a 27ª rodada em 2011. O time estava no 16º lugar, com 29 pontos. Apesar de estar fora da zona de rebaixamento, tinha menos rodadas para jogar do que o Corinthians terá pela frente.

Mesmo assim, Mancini salvou os cruzeirenses. Finalizou a Série A naquele ano com 38,9% de aproveitamento, deixando o time na mesma 16ª colocação, uma acima do descenso, com 43 pontos.

Premier League, LaLiga, NBA, NFL e muito mais! A ESPN tem o melhor do esporte ao vivo, muito debate e vídeos exclusivos. Clique aqui e programe-se!

Ao longo da carreira, o treinador se deparou com essa situação mais nove vezes e, apesar de ter ficado para a história que cinco equipes foram rebaixadas com ele, não é bem assim.

“No momento inicial, tenho de dizer que o Corinthians vai voltar a ser o Corinthians, com a marca Corinthians, não adianta querer mudar uma cultura, uma maneira de jogar. Obviamente que todo mundo tem o direito de tentar, mas no momento, onde a situação mostra pra gente que é importante estar focado e buscar nas suas raízes a tua maior força”, disse em entrevista coletiva na terça.

QUEDAS E FUGAS

Mancini foi responsável por dois rebaixamentos (Guarani em 2010 e Botafogo em 2014, dirigindo ambos os times do começo ao fim) e em outros três casos esteve na campanha, mas não foi o treinador que concluiu o Brasileiro (Ceará/2011, Sport/2012 e Vitória/2018).

Os melhores vídeos, entrevistas exclusivas, as grandes análises e as últimas notícias do mundo dos esportes. TUDO no ESPN.com.br! Clique e veja!

Nesses três casos é até injusto atribuir a queda a ele. Ele deixou o Ceará na 23ª rodada com 27 pontos e no 15º lugar. Saiu do Sport após a 16ª rodada, com 14 pontos e em 16º. Por fim, deixou o Vitória após a 16ª jornada, com 18 pontos e no 14º lugar.

Nenhum deles estava na zona de rebaixamento com Mancini no comando e, exceção feita ao Ceará, Sport e Vitória tiveram um turno inteiro para tentar uma sorte melhor na competição, mas não conseguiram.

Também carrega no currículo campanhas em que salvou equipes da queda. Além do Cruzeiro, tirou o Athletico-PR da degola, assumindo quando o time tinha seis pontos em seis jogos em 2013, e também o Vitória em 2017, iniciando o trabalho na 15ª rodada.

Os melhores vídeos, entrevistas exclusivas, as grandes análises e as últimas notícias do mundo dos esportes. TUDO no ESPN.com.br! Clique e veja!

O clube de Curitiba pode até servir de inspiração para o Corinthians atual, pois, além de tirar a equipe da zona de rebaixamento, terminou a competição na terceira colocação, com 64 pontos.

Porém, o desafio atual talvez seja o mais complicado de todos, até mesmo do que Cruzeiro e Athlético-PR, porque já foram transcorridas 15 rodadas da competição e o Corinthians ainda está em fase de construção da sua equipe.

O projeto de Tiago Nunes de tornar a equipe mais ofensiva não deu certo. Ele caiu após oito meses. A ideia de Coelho de retomar a eficiência defensiva das eras Tite, Mano e Carille também não. Ele ficou interinamente no cargo por um mês.

Mancini terá de conhecer os atletas, encontrar um estilo de jogo e conseguir os resultados o mais rápido possível. A estreia dele ocorrerá com apenas um dia de treino com os jogadores.