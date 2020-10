Corinthians tem bom retrospecto contra o Ceará no Castelão

O Corinthians pode ter um trunfo para vencer o Ceará, no próximo domingo (11), às 20h30, no Castelão. A equipe alvinegra tem um bom retrospecto jogando no estádio diante do Vozão. Em onze jogos disputados no local, foram cinco vitórias do Timão, quatro empates e duas vitórias da equipe cearense.

A última partida das duas equipes no palco foi pelo Brasileirão de 2019, na penúltima rodada, quando o Corinthians venceu por 1 a 0, com gol do atacante Gustagol, que hoje está na Coréia do Sul. Uma curiosidade é que o técnico do Timão, Dyego Coelho, também era o comandante da equipe na ocasião.

Pelo Campeonato Brasileiro, as duas equipes se enfrentaram 17 vezes, com nove vitórias do Corinthians, seis empates e somente duas vitórias do Ceará. Já no retrospecto geral, são 23 jogos, com onze triunfo do Corinthians, nove empates e três vitórias do Ceará.

Porém, para conseguir a vitória e tranquilizar o ambiente no Parque São Jorge, o Corinthians precisa melhorar o desempenho. A equipe de Coelho não vence desde o dia 16 de setembro, quando ganhou do Bahia por 3 a 2. De lá para cá, são três empates e uma derrota em quatro partidas.

Eles (jogadores) estão tendo entendimento, por isso melhora no segundo tempo, e é isso que a gente precisa entender e concentrar mais. Agora é fazer com que a bola entre, porque com o volume de jogo, as chances que tivemos, a confiança após tomar o gol – afirmou Coelho após o empate contra o Santos na última rodada do Brasileiro.

O Corinthians está na 15ª posição do Brasileirão, com quinzo pontos conquistados. O clube só não está na zona de rebaixamento por conta dos critérios de desempate.