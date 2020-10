Corinthians terá mudança na escalação para enfrentar o Ceará; veja time provável

O Corinthians visita o Castelão no domingo (11) para encarar o Ceará na 15ª rodada do Brasileirão e finalizou neste sábado (10) a preparação, com um último treino no CT Joaquim Grava antes da viagem.

Além de treinar pressão na saída de bola adversária, Dyego Coelho promoveu treino de bolas paradas, tanto no ataque quanto na defesa.

No elenco, se destaca a presença do uruguaio Bruno Méndez ao lado de Gil na zaga, já que Danilo Avelar é desfalque após romper o ligamento cruzado anterior do joelho direito no último compromisso da equipe – empate em 1 a 1 com o Santos. A lesão do titular ainda fez o time solicitar o retorno de Marllon, que estava emprestado ao Cruzeiro.

Bruno Méndez durante treino do Corinthians Rodrigo Coca/Agência Corinthians

Outro que se machucou no jogo contra o Santos, Mantuan tratou a pancada no quadril recebida de Pará e deve ser mantido no 11 inicial.

O time que deve entrar em campo pelo clube paulista é: Cássio; Fagner, Bruno Méndez, Gil, Lucas Piton; Gabriel, Roni; Léo Matel, Luan, Mantuan e Jô.

O Corinthians viajou para Fortaleza assim que o treino foi encerrado e enfrenta o Ceará às 20h30 deste domingo, buscando os três pontos após quatro partidas sem vencer. Na tabela, o time ocupa a 15ª posição, com 15 pontos.