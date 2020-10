Corinthians vai estrear novo terceiro uniforme contra o Flamengo

A estreia do novo terceiro uniforme do Corinthians vai acontecer neste domingo, contra o Flamengo, na Neo Química Arena. A partida está agendada para às 16 horas (horário de Brasília) e será válida pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A informação foi divulgada inicialmente pelo IG e confirmada pela Gazeta Esportiva.

A vestimenta é uma homenagem ao Corinthian-Casuals, clube inglês que inspirou os fundadores do Timão.

O Corinthian e o Casuals, cujos surgimentos datam ainda dos anos 1880, eram originalmente duas equipes distintas, que viriam a se fundir apenas em 1939. O Corinthian, no início do século 20, se dedicou a expandir a cultura do futebol ao redor do planeta, realizando excursões e exibições em diversos continentes, sendo inclusive o primeiro time a jogar fora do seu país de origem.

Uma dessas excursões, na cidade de São Paulo, em 1910, inspirou um grupo de cinco operários a criar o Sport Club Corinthians Paulista.

O novo uniforme carrega as cores tradicionais da equipe britânica, marrom com detalhes em azul claro. A cor rosa estará nos números.

Outro fator histórico que chama a atenção no novo manto é o escudo, o mesmo usado entre 1919 e 1939, além da grande cruz que percorre toda a peça, uma inspiração no desenho da bandeira da Inglaterra, e que também simboliza São Jorge, o padroeiro do Alvinegro.