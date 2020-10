Corinthians vai para a 6ª escalação diferente em 6 jogos com Coelho no comando

O próximo compromisso do Corinthians é contra o Santos, nesta quarta-feira, na Neo Química Arena.

Dyego Coelho no comando do Corinthians durante o jogo contra o Atlético-GO Agência Corinthians

O desafio será o sexto seguido do Corinthians sob o comando de Dyego Coelho. E, assim como nas ocasiões anteriores, o sucessor de Tiago Nunes mexerá na escalação.

Até agora, o Corinthians ainda não repetiu uma formação desde que Coelho assumiu o comando, e não será desta vez, mesmo que o ex-lateral direito quisesse.

Para o clássico, Coelho não poderá contar com Rómulo Otero e Victor Cantillo, ambos convocados por suas seleções para disputar as Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022.

Além da dupla, Gabriel, Léo Natel e até mesmo Jô vêm de atuações contestadas. Por isso, é difícil prever quais serão os 11 titulares do Corinthians.

Relembre todos os times de Coelho em 2020, com as substituições:

Contra o Fluminense

Cássio; Michel, Gil, Bruno Méndez e Lucas Piton (Sidcley); Gabriel (Camacho); Gustavo Mosquito (Vital), Éderson (Everaldo), Cantillo (Ramiro) e Otero; Jô.

Contra o Bahia

Cássio, Fagner, Gil, Danilo Avelar e Lucas Piton; Xavier; Otero (Bruno Méndez), Araos (Ramiro), Roni (Gustavo Mosquito) e Everaldo (Léo Natel); Mateus Vital (Sidcley)

Contra o Sport

Cássio, Fagner, Gil, Danilo Avelar (Gustavo Mantuan) e Lucas Piton; Xavier (Ramiro); Otero, Mateus Vital (Cantillo), Roni (Léo Natel) e Everaldo (Luan); Jô

Contra o Atlético-GO

Cássio; Michel, Gil, Danilo Avelar e Lucas Piton; Roni (Ramiro); Léo Natel, Cantillo (Camacho), Luan (Cazares) e Otero (Mantuan); Jô (Boselli)

Contra o Red Bull Bragantino

Cássio; Fagner, Gil, Danilo Avelar e Lucas Piton; Gabriel (Ramiro), Cantillo e Luan (Cazares); Otero (Mantuan), Léo Natel (Gustavo Mosquito) e Jô (Boselli)