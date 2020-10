Corinthians vence Chapecoense sem dificuldades no Brasileiro Sub-20

Dentro da Arena Condá, a Chapecoense não conseguiu impor perigo e foi derrotada facilmente pelo Corinthians, nesta quarta-feira (7), pelo Campeonato Brasileiro Sub-20. Os visitantes jogaram um bom futebol e venceram por 4 a 1.

O primeiro tempo já foi de domínio do Alvinegro. Richard Santos abriu o placar logo 16 minutos de bola rolando, e Matheus Araújo ampliou 12 minutos depois. A Chape tinha dificuldade de chegar com perigo e, quando conseguia, pecava na finalização.

Na etapa complementar, a superioridade corintiana prevaleceu. Vitinho fez o terceiro do Timão no início do segundo tempo. Porém, Guilherme Conte descontou para os donos da casa. De nada adiantou, contudo, pois Matheus Araújo marcou novamente e transformou o placar em goleada.

Com este resultado, o Corinthians salta para a quinta posição, enquanto a Chapecoense permanece na lanterna, sem ter vencido nenhum jogo e nem pontuado nessas primeiras quatro rodadas da competição.

Confira outro resultado do Campeonato Brasileiro Sub-20:

Grêmio 0 x 2 Fluminense