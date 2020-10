Corinthians vence São José, e São Paulo goleia Vitória pelo Brasileirão Feminino

Pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro Feminino de Futebol, o Corinthians venceu o São José por 3 a 0, em partida disputada na Fazendinha.

O Timão abriu o placar aos 11 minutos do primeiro tempo com Erika, após cobrança de escanteio. Na segunda etapa, a artilheira Adriana balançou a rede pela sexta vez na competição e, nos acréscimos, Gabi Portilho deu números finais ao duelo.

FIIIIIM DE PAPO! Na Fazendinha, o Timão não deu chances para o São José e, com gols de Erika, Adriana e Portilho, venceu por 3 a 0, garantindo mais uma rodada na liderança do Brasileirão FIM DE JOGO I Corinthians 3 x 0 São José pic.twitter.com/vhzU1utaVO — Corinthians Futebol Feminino (@SCCPFutFeminino) October 4, 2020

Com a vitória, o Corinthians alcançou uma sequência de 9 vitórias consecutivas no Brasileirão Feminino. O Alvinegro é o líder isolado do torneio, com 36 pontos. O São José, por outro lado, está na 11ª colocação, com 16 pontos.

As duas equipes voltam aos gramados no próximo final de semana. No sábado, o São José visita o Grêmio, também pelo Brasileirão Feminino. No dia seguinte, o Corinthians visita a Ponte Preta

São Paulo goleia o Vitória

Quem também venceu neste domingo pelo Campeonato Brasileiro Feminino de Futebol foi o São Paulo. Em Salvador, o Tricolor paulista goleou o Vitória por 6 a 0 e alcançou uma sequência de 6 jogos sem derrota.

Apesar do calor, o São Paulo não teve dificuldades para superar o Vitória. Glaucia, Giovaninha, Mylla, Rafaela, Andressa e Cris foram as autoras dos gols tricolores.

Agora, a equipe do Morumbi vai dormir na 3ª colocação do Brasileirão Feminino, com 23 pontos. Na próxima rodada, o São Paulo vai enfrentar a Ferroviária, na Fonte Luminosa, no domingo.

Já o Vitória, continua na lanterna da competição, com um total de 0 pontos conquistados depois de 13 jogos disputados. A equipe baiana, que já está rebaixada para a Série A2 do Brasileirão, vai enfrentar o Santo no próximo domingo, na Vila Belmiro.