Corinthians x Flamengo: prováveis escalações, desfalques e onde assistir

A atenção das duas maiores torcidas do Brasil estará voltada para a Neo Química Arena, onde jogarão Corinthians e Flamengo, às 16h, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.

As equipes estão com objetivos distintos na competição. Enquanto o Timão quer a vitória para se distanciar da parte de baixo da tabela, o Rubro-Negro espera triunfar para quem sabe, ser líder da competição. O Corinthians é o 14º colocado, com 18 pontos, enquanto o Fla está em 3º lugar, com 31 pontos conquistados.

Pelo lado do Corinthians, o técnico Vagner Mancini terá as voltas de Otero e Cantillo, que estavam com as seleções de Venezuela e Colômbia. Porém, a presença da dupla entre os titulares é incerta. Walter, que substituiu Cássio, suspenso, pode ganhar uma sequência como titular. O atacante Jô, que teve uma lesão na panturrilha direita, além dos suspensos Ramiro e Bruno Méndez. Léo Santos e Danilo Avelar, também lesionados, seguem fora da equipe.

Já o Flamengo poderá contar com o meia Éverton Ribeiro, que atuou os 90 minutos diante do Red Bull Bragantino, no empate em 1 a 1 no Maracanã. O meia deixou o jogo com dores no joelho esquerdo, mas não teve mais dores e está à disposição de Domenèc Torrent. Por outro lado, os desfalques do Flamengo para o jogo de domingo são: Diego Alves, Rodrigo Caio, João Lucas, Arrascaeta, Pedro Rocha e Gabriel Barbosa, todos lesionados.

Estádio: Neo Química Arena, São Paulo (SP)

Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (RS)

Assistentes: Jorge Eduardo Bernardi (RS) e Jose Eduardo Calza (RS)

Árbitro de vídeo: Wagner Reway (PB)

Onde ver: TV Globo, Premiere e Tempo Real do L!.

CORINTHIANS



Walter (Cássio); Fagner, Marllon, Gil e Lucas Piton; Xavier, Camacho e Éderson; Mateus Vital, Léo Natel (Otero) e Mauro Boselli. Técnico: Vagner Mancini

Desfalques: Jô, Danilo Avelar e Léo Santos (lesionados)

Suspensos: Ramiro e Bruno Méndez

Pendurados: Mateus Vital, Walter, Cássio, Roni e Otero

FLAMENGO

​

Hugo Souza; Isla (Matheuzinho), Gustavo Henrique, Natan e Filipe Luís; Willian Arão, Gerson e Diego (Thiago Maia); Bruno Henrique, Vitinho e Pedro (Lincoln). Técnico: Domènec Torrent

Desfalques: Diego Alves, Rodrigo Caio, João Lucas, Arrascaeta, Pedro Rocha e Gabriel Barbosa (lesionados)

Suspensos: Ninguém

Pendurados: Willian Arão, Bruno Henrique, João Lucas, Éverton Ribeiro e Gabriel Barbosa.