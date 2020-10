Coritiba chega ao quarto jogo sem vencer no Brasileirão

A cada rodada que passa o torcedor do Coritiba aumenta a sua preocupação com a equipe. Na noite do último sábado, o Coxa ficou no empate sem gols com o Fortaleza e permanece na zona de rebaixamento.

Como se não bastasse a situação na classificação, o time do Couto Pereira aumentou o seu jejum para quatro jogos sem vencer no Brasileirão. A última vitória do Coxa foi no dia 20 de setembro, quando derrubou o Vasco.

Desde a partida citada acima, o Coritiba foi derrotado duas vezes (Fluminense e Grêmio) e empatou outras duas (São Paulo e Fortaleza). O ataque funcionou com dois gols e a zaga levou sete tentos.

O próximo jogo do Coxa no torneio é na próxima quarta-feira, quando visita o Palmeiras, no Allianz Parque.