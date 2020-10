Coritiba esclarece ação da Fifa e afasta risco de punição

Nesta sexta-feira o Coritiba se pronunciou oficialmente sobre uma possível punição da Fifa. Segundo a nota, o clube se acertou com o Dynamo Kiev em relação à compra do jogador Leandro Almeida. Caso não houvesse acordo, o Coxa poderia ser punido, mas o time diz já ter deixado acertado que o pagamento ocorreria em 2020.

O clube ucraniano cobrava um valor percentual pela compra do zagueiro, que foi adquirido pelo Coritiba em 2013 e vendido ao Palmeiras em 2015. O Dynamo tinha direito a um valor de aproximadamente 3 milhões de reais pela negociação, e entrou na Fifa para recebê-lo.

Nota de esclarecimento – Ação FIFA Coritiba quita dívida que poderia gerar o impedimento de registro de novos atletas Saiba mais: https://t.co/v5jeZz58nL pic.twitter.com/PpV7fy6Nsl — Coritiba (@Coritiba) October 9, 2020

Com o esclarecimento do assunto, o Coxa aproveitou para anunciar que está no mercado e aguarda a abertura da janela internacional para registrar dois reforços por empréstimo: Mattheus Oliveira, do Sporting-POR e Ezequiel Cerutti, do San Lorenzo.

Confira a nota oficial do Coritiba

O Coritiba Foot Ball Club acertou o pagamento de dívida junto ao Dynamo Kyiv em relação aos direitos econômicos do atleta Leandro Almeida. O adimplemento da quantia, já previsto para ser realizado em 2020, se deu dentro do prazo concedido pela FIFA, isentando o Coritiba da sanção de bloqueio do sistema de registro e transferências de atletas.

Leandro Almeida foi adquirido pelo Coritiba junto ao Dynamo em 2013. Em 2015, quando foi vendido ao Palmeiras, o clube ucraniano tinha direito a um percentual, que não foi repassado. Isso ocasionou um processo na FIFA e a necessidade de pagamento da dívida para evitar a punição. O valor aproximado é de R$3 milhões.

Atualmente, o Coritiba aguarda a abertura da janela de transferências internacionais para poder proceder com a transferência do meia Mattheus Oliveira e do atacante Ezequiel Cerutti, que chegam ao Coxa por empréstimo do Sporting de Portugal, e do San Lorenzo da Argentina, respectivamente.