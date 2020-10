Coritiba reencontra vitória fora de casa no BR-2020 após quase dois meses

Um dos elementos que justifica a campanha até então de briga na parte baixa da tabela do Coritiba são os pontos não conquistados pela equipe jogando como visitante pelo Brasileirão, algo oposto ao que aconteceu nessa quarta-feira (14) com a vitória por 3 a 1 frente ao Palmeiras no Allianz Parque.

A estatística que reflete bem essa situação se dá pelo fato de que o triunfo dessa quarta foi apenas o segundo da equipe dirigida atualmente por Jorginho longe do Couto Pereira.

O primeiro triunfo aconteceu há quase dois meses atrás, mais precisamente no dia 15 de agosto, quando o time visitou em Bragança Paulista o Red Bull Bragantino com Mozart (na época auxiliar do clube e hoje treinador do CSA) sendo o comandante da equipe após a saída de Eduardo Barroca.

Entretanto, diferente da última atuação destacada, o triunfo do Coxa no interior paulista se deu em muito pela superioridade numérica obtida após a expulsão de Fabrício Bruno no fim da primeira etapa e a penalidade já no fim do jogo convertida pelo zagueiro Sabino.