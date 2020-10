Coronavírus faz Atlanta Falcons decidir por fechamento provisório de centro de treinamento

Os casos de Covid-19 continuam a interromper a preparação das equipes da NFL. O mais novo ‘foco’ é o Atlanta Falcons, que fechou nesta quinta-feira suas instalações até que sejam concluídas as testagens em atletas após a informação da possibilidade de múltiplos casos do novo coronavírus na franquia.

A imprensa norte-americana noticia quatro testes positivos, mas o time, em comunicado, afirmou que apenas um novo caso foi registrado. Por isso, a decisão de realizar os treinamentos de forma virtual nesta quinta-feira. Em atualização da informação, um oficial da NFL comunicou que apenas mais um membro dos Falcons testou positivo, e não é um jogador da franquia.

Desta maneira, por precaução, as instalações foram fechadas. Nessa quarta-feira, o defensive tackle Marlon Davidson já havia sido incluído na lista de inativos por Covid-19 e a franquia anunciou a adoção de medidas e protocolos mais rígidos para garantir a realização das atividades.

Sem vencer na temporada, os Falcons estão programados para entrarem em campo diante do Minnesota Vikings no próximo domingo. Mas a confirmação de novas infecções em Atlanta pode adiar a partida. Pelo menos essa tem sido a medida adotada pela liga nos casos. Vale destacar que Falcons e Vikings ainda não tiveram uma bye week. Caso eles não se enfrentem no fim de semana, a tendência é que mais alterações sejam feitas no calendário de jogos da NFL para garantir a realização das 17 semanas de temporada regular.