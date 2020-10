Corrida Virtual Granado esgota inscrições e supera expectativas

As inscrições para a Corrida Virtual Granado estão esgotadas. A quantidade de vagas para a prova, que faz parte das comemorações pelos 150 anos da botica mais antiga do Brasil, chegou a ser ampliada com apenas 10 dias desde a abertura. Como a procura foi grande por corredores de 19 estados e do Distrito Federal, o limite foi atingido antes da expectativa da organização.

A Corrida Virtual Granado tem as distâncias de 5km e 10km, que devem ser cumpridas em qualquer local e com uso de máscara facial. O evento tem como objetivo promover a prática da atividade física de acordo com as orientações de autoridades de saúde em meio à pandemia pela Covid-19. Além de máscara, camiseta, número de peito e medalha, o kit tem produtos da Granado.

“A Corrida Virtual Granado mostrou-se uma aposta correta da marca como uma das ações de comemoração dos 150 anos da Granado. Ampliamos por duas vezes o limite técnico de atletas e mesmo assim encerramos as inscrições um mês antes do previsto. Agora, entramos em um segundo momento da prova virtual acompanhando atletas de todo país a fazerem sua atividade física e desfrutarem dessa experiência”, afirma Higo Lopes, gerente de marketing da Granado.

Para não gerar aglomeração, o formato virtual é a alternativa para convidar os atletas a se desafiarem seguindo todas as recomendações dos órgãos de saúde. Para os corredores que optaram por receber o kit pelos Correios, os envios já foram iniciados na última semana e alguns atletas já os receberam em casa. Já a retirada presencial será feita entre os dias 8 e 10 de outubro, nas unidades do Rio de Janeiro e São Paulo.

Os inscritos vão ajudar entidades que têm se empenhado para minimizar efeitos da pandemia do novo coronavírus. Parte da arrecadação das inscrições será destinado para iniciativas voltadas ao amparo de atingidos pela Covid-19.

O atleta tem até o dia 25 de outubro para percorrer a distância escolhida. Ao concluir é preciso registrar no site da corrida virtual a atividade em qualquer aplicativo de treino ou relógio (pode ser uma foto ou print da tela), mostrando a distância percorrida e o tempo, e registrá-los no site da prova. Em seguida será gerado um certificado digital de conclusão. Os três atletas mais rápidos no feminino e no masculino nas duas distâncias receberão os troféus em casa.

Com o objetivo de fortalecer ainda mais a identidade da marca, a Granado preparou um super kit para o evento. O atleta inscrito receberá uma camiseta em poliamida, uma sacola com zíper, uma máscara facial para ser usada quando for cumprir a distância, um número de peito personalizado, um gel antisséptico Granado, um gel relaxante anticansaço refrescante sport Granado, um desodorante para pés antisséptico Granado, um pack de lenços umedecidos antisséptico Granado, um sabonete líquido antisséptico Granado, além de uma medalha de finisher e certificado digital.