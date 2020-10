Corujão de quarta-feira (14/10) Globo exibe filme Monitores do Barulho · .

A Globo exibe o filme Monitores do Barulho no Corujão da madrugada desta quarta (14) para quinta-feira (15), às 2h15 (horário de Brasília). Lançada em 2015, a produção foi originalmente criada como uma minissérie do serviço de streaming Hulu. O longa conta a história de um grupo de conselheiros de uma faculdade dos Estados Unidos e suas desventuras na convivência com os estudantes locais.

Na trama, Olívia (Jamie Chung) é a uma conselheira residente-chefe do seu dormitório da faculdade. Ela estuda na instituição apenas porque seu pai pagou pelo estádio do time universitário.

Para alcançar o sonho de trabalhar no Vale do Silício, a jovem precisa fazer um bom trabalho e controlar todos os outros conselheiros. Entre seus companheiros, ela deve liderar o excêntrico grupo formado por Doug (Ryan Hansen), Amy (Alison Rich), Tyler (Graham Rogers) e Sam (Andrew Bachelor).

Dirigido por Ira Ungerleider, a produção ainda conta com a participação de Elizabeth Banks (As Panteras).

Assista abaixo ao trailer (sem legendas) de Monitores do Barulho: