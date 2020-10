Corujão de sexta (2/10): Globo exibe filmes Missão

A Globo exibe Missão: Marte (2000) e Casa de Areia (2005) no Corujão desta sexta-feira (2). O primeiro filme conta a história da primeira missão tripulada em direção ao planeta Marte. Após um acidente, uma nave de resgate é enviada para descobrir o que aconteceu. Já no drama nacional estrelado por Fernanda Montenegro, uma família sai em busca de novas terras para poder mudar de vida.

Em Missão: Marte, o ano de 2020 marca a primeira missão a Marte. Após um acidente, três integrantes são dados como mortos, e apenas Luke Graham (Don Cheadle) sobrevive, mas sem conseguir contato com a Terra.

Uma equipe liderada pelo comandante Jim McConnell (Gary Sinise) é enviada ao planeta vermelho para tentar o resgate de Graham e descobrir o que causou o terrível acidente. A maior descoberta, no entanto, é de que o local pode não estar desabitado como eles imaginavam.

Tim Robbins, Connie Nielsen, Jerry O’Connell e Kavan Smith completam o elenco dirigido por Brian De Palma. Assista ao trailer:

Na sequência, o drama nacional Casa de Areia conta a história do português Vasco (Ruy Guerra), que decide levar sua mulher grávida, Áurea (Fernanda Torres), e sua sogra, dona Maria (Fernanda Montenegro), em busca das terras recém-compradas por ele.

Ao chegarem no local, se deparam com terras rodeadas de areia por todos os lados, deixando-as praticamente inóspitas. Quando um acidente tira a vida de Vasco, as duas mulheres precisam lutar pela sobrevivência.

O elenco ainda conta com Seu Jorge, Stênio Garcia e Luiz Melodia. Assista ao trailer: