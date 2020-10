Cory Sandhagen carrega favoritismo sobre Marlon Moraes na luta principal do UFC Fight Night 179

O combate principal do UFC Fight Night 179, que será realizado neste sábado (10), na “Ilha da Luta”, em Abu Dhabi (EAU), pode definir o próximo postulante ao cinturão do peso-galo, que pertence ao russo Petr Yan. E de acordo com o site Betboo, Cory Sandhagen é favorito contra o brasileiro Marlon Moraes.

Deixe seus palpites no UFC Fight Night 179, AQUI



Em quarto no ranking na categoria até 61kg, Sandhagen (12-1-0) conheceu a primeira derrota em junho, para Aljamain Sterling, no UFC 250. Antes disso, foram cinco vitórias seguidas na companhia. Quem colocar 10 reais no americano, vai receber, em caso de vitória, 17 reais.

Marlon (23-6-1) chegou a disputar o cinturão da categoria em junho de 2019, quando sucumbiu para Henry Cejudo. Em seguida, recepcionou José Aldo no peso-galo e venceu por decisão dividida. Quem colocado 10 em “Magic”, que é o primeiro colocar na divisão, vai receber, se a vitória for confirmada, 22 reais.

CARD COMPLETO:

UFC Fight Night 179

Ilha da Luta, em Abu Dhabi (EAU)

Sábado, 10 de outubro de 2020

Card principal (21h, horário de Brasília)

Peso-galo: Marlon Moraes x Cory Sandhagen

Peso-pena: Edson Barboza x Makwan Amirkhani

Peso-pesado: Ben Rothwell x Marcin Tybura

Peso-médio: Markus Maluko x Dricus du Plessis

Peso-pesado: Tom Aspinall x Alan Baudot

Peso-pena: Youssef Zalal x Ilia Topuria

Card preliminar (18h, horário de Brasília)

Peso-médio: Tom Breese x KB Bhullar

Peso-pesado: Chris Daukaus x Rodrigo Zé Colmeia

Peso-médio: Impa Kasanganay x Joaquin Buckley

Peso-galo: Ali Alqaisi x Tony Kelley

Peso-pena: Giga Chikadze x Omar Morales

Peso-galo: Tracy Cortez x Stephanie Egger

Peso-mosca: Bruno Bulldoguinho x Tagir Ulanbekov