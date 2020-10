Cosmonautas passam por apuros em noite azarada na ISS

Imagine-se em um dia azarado no qual seria inevitável pensar: “Por que é que eu saí da cama?” Agora, considere que você não teria nem como voltar para ela, pois, adivinhe, estaria flutuando no Universo. A tripulação da Estação Espacial Internacional sabe bem o que é isso, já que as coisas ficaram realmente complicadas por lá em determinada noite – e problemas surgiram em uma sequência semelhante à de peças de dominós enfileiradas caindo uma após a outra. Antes de qualquer coisa, nada de mais aconteceu e todos estão bem. Inclusive, chegaram a nosso planeta hoje.

Primeiramente, um banheiro localizado na seção russa das instalações parou de funcionar. Anatoly Ivanishin, cosmonauta, reportou o caso a controladores da Terra. Eles, por sua vez, suspeitaram que uma bolha de ar tinha se formado no sistema – e a questão foi resolvida sem a necessidade de que um encanador fosse para lá. Ainda assim, seria possível que Ivanishin utilizasse o compartimento da espaçonave Soyuz-MS-16, acoplada à ISS, para aliviar suas necessidades – ou mesmo aproveitasse para conhecer o “troninho” luxuoso de US$ 23 milhões de sua vizinha norte-americana.

Na pior das hipóteses, se não houvesse alternativa mesmo, fraldas estariam à sua disposição. Tudo bem, ele já está acostumado. Era com elas que contava na hora de passear à noite, com os pés no infinito. Agora, preocupante seria se faltasse oxigênio. É… Pois é!

Se não está fácil para você, imagine para Anatoly Ivanishin?Fonte: Reprodução

Falta de problema? De jeito algum

Na mesma noite, o sistema russo de suprimento de oxigênio travou pela segunda vez em um intervalo de uma semana. A água utilizada para a produção do gás acabou. Certo, mais um conserto bem sucedido, mas convenhamos que, mesmo que exista um outro equipamento por lá, da NASA, capaz de sustentar a vida de seis pessoas, bater na porta do colega para poder respirar (principalmente quando, sei lá, existe uma certa rivalidade entre os envolvidos) é um tanto quanto deprimente. Caso o ar acabasse, alguns tanques espalhados os salvariam de apuros.

Passada a tensão, momento ideal para fazer um lanche e dormir. Isto é, se o forno especialmente construído para refeições espaciais não tivesse quebrado. Sim, o que estava ruim poderia piorar. E piorou.

Mais uns palavrões, mais problemas para resolver. Felizmente, deu tudo certo. Um porta-voz da agência espacial russa Roscosmos disse: “Todos os sistemas da estação estão operando normalmente. Não há perigo para a segurança da tripulação e da jornada da ISS.”

“Oi, você, por acaso, me emprestaria o banheiro? E um pouco de oxigênio?”Fonte: Reprodução

Calma que tem mais!

Ah, um vazamento de ar foi localizado por Ivanishin na semana passada e corrigido. Ao observar a trajetória de um saquinho de chá flutuante dentro do módulo Zvezda, ele matou a charada e, utilizando um pouco de espuma de borracha, vedou o que precisava. Só não citamos isso antes porque essa história começou em 2019.

Se fosse por aqui, alguns xingamentos direcionados à imobiliária dariam conta da frustração ou, em um acesso de raiva, itens problemáticos seriam descartados e trocados por outros. Fazer isso fica um pouco mais difícil no vácuo.

De qualquer modo, Anatoly, seu colega Ivan Vagner e Chris Cassidy não precisarão aguentar mais essa rotina. Voltaram hoje para a Terra – e, como todos nós, terão outras tantas preocupações na cabeça, incluindo uma pandemia global.