Coudet analisa vitória no ‘sufoco’ do Inter

O Inter finalmente vive dias tranquilos. Depois de um longo período de turbulências, principalmente com derrota no Gre-Nal da Libertadores, Coudet e seus comandados engataram duas vitórias consecutivas no Brasileirão e permanecem na cola do Atlético-MG.

Neste domingo, o Colorado passou sufoco, mas derrotou o Athletico em jogo que ficou dramático nos minutos finais, fato que deixou a torcida e elenco agoniados.

Na coletiva de imprensa, Coudet vibrou com o resultado, mas viu alguns erros na equipe que promete corrigir.

‘Sofremos até o final porque não conseguimos marcar o terceiro. O Abel também teve uma oportunidade e o goleiro deles fez uma defesa espetacular. Foi um rival muito difícil, que sempre tenta jogar e, obviamente, não tem tanta pressão como um clube grande e ataca o tempo inteiro. Três pontos importantes. Cometemos alguns erros no primeiro tempo, mas sempre há coisas para corrigir. E vencendo fica mais fácil’, afirmou.

Com 28 pontos, o Internacional volta a campo na próxima quarta-feira, quando visita o Sport, na Ilha do Retiro.