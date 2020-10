Coudet freguês de Renato? Compare desempenho do argentino com outros técnicos do Inter no Gre-Nal

Grêmio e Internacional fazem neste sábado (3), na Arena tricolor, o sexto clássico da temporada. Uma oportunidade e tanto para a equipe de Renato Gaúcho manter a invencibilidade que já carrega há dez partidas contra o principal rival. E também para Eduardo Coudet, enfim, quebrar uma série super incômoda.

Os melhores vídeos, entrevistas exclusivas, as grandes análises e as últimas notícias do mundo dos esportes. TUDO no ESPN.com.br! Clique e veja!

Até aqui, o argentino perdeu quatro e empatou outra nas cinco vezes que disputou o Gre-Nal, com seu time sem sequer fazer nenhum gol. Foram três clássicos pelo Campeonato Gaúcho e dois na Conmebol Libertadores por enquanto, com mais os do Campeonato Brasileiro pela frente.

O aproveitamento de 6,66% contra Renato Gaúcho faz de Coudet o “maior freguês” entre os técnicos que já disputaram o Gre-Nal contra ele? O ESPN.com.br levantou números de outros treinadores colorados e mostra abaixo.

Coudet é, sim, o treinador que mais perdeu para Renato no Gre-Nal. O segundo da fila é Odair Hellmann: o atual comandante do Fluminense disputou nove clássicos gaúchos e encerrou a passagem pelo Beira-Rio com duas vitória, quatro empates e três derrotas.

Renato Gaúcho e Eduardo Coudet se cumprimentam antes de Gre-Nal pelo Campeonato Gaúcho Pablo Nunes/Gazeta Press

Outros, como Dunga, Clemer e Antônio Carlos Zago, disputaram só um Gre-Nal contra Renato. Todos acabaram em empate. O meso aconteceu com Celso Roth, com duas igualdades em duas partidas. Já Zé Ricardo perdeu o único duelo que fez, no Brasileirão de 2019.

Mas há também quem tenha um desempenho mais equilibrado. Paulo Roberto Falcão, grande ídolo do Inter, fez três duelos com Renato e terminou com uma vitória, um empate e uma derrota.

O argentino tem a chance de melhorar seus números próprios e afastar um pouco da pressão no Beira-Rio. Ao perder o último Gre-Nal, pela Libertadores, Eduardo Coudet passou a ser mais criticado no clube. Até aqui, o técnico tem 35 jogos pelo Inter, com 18 vitórias, 10 empates e 7 derrotas.