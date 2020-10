Courtois deixa seleção e volta para Madri com problema muscular

O goleiro Courtois deixou a concentração da seleção belga de volta para Madri por conta de uma lesão no músculo psoas, que conecta a coluna vertebral às pernas, segundo a imprensa espanhola. Dessa forma, o arqueiro descansa e se recupera e a expectativa é de que ele entre em campo contra o Cádiz, no próximo dia 18 de outubro.

Apesar da notícia preocupar em um primeiro momento, a gravidade da lesão é um alívio para o técnico Zidane. O goleiro reserva, Lunin, testou positivo para a Covid-19 nesta semana e talvez não esteja disponível para o jogo do Campeonato Espanhol. O ucraniano já está isolado e aguarda uma nova bateria de exames.

Courtois já havia viajado com um incômodo na região e ao realizar exames e constatar a lesão, o técnico Roberto Martínez optou por não contar com o arqueiro merengue. Com isso, o belga perde o amistoso contra a Costa do Marfim nesta quinta-feira, além de dois jogos pela Liga das Nações contra Inglaterra e Islândia.