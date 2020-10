Coutinho marca e Barcelona empata com Sevilla no Campeonato Espanhol

O Barcelona recebeu o Sevilla neste domingo e empatou por 1 a 1, no encerramento da 5ª rodada do Campeonato Espanhol. Os visitantes saíram na frente, mas o Barça correu atrás do prejuízo com gol de Philippe Coutinho.

Logo aos oito minutos de jogo, o centroavante Luuk de Jong aproveitou rebote de escanteio e bateu firme para colocar o Sevilla na frente do placar.

Os catalães responderam rápido. Dois minutos depois, Messi tentou lançamento por cobertura da intermediária, a defesa dos visitantes cortou parcialmente e a bola ficou livre para Coutinho emendar de primeira e deixar tudo igual. Mas a reação parou por aí.

Com o resultado, o Barça chegou ao 5º lugar da tabela, com sete pontos em três jogos. O Sevilla vem logo atrás, com a mesma pontuação. Ambas as equipes têm duas partidas a menos que os rivais.