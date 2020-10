Covid-19: drones vão higienizar estádio nos EUA antes de eventos

A partir deste mês, drones vão higienizar o estádio Mercedes-Benz, localizado na Geórgia (EUA), depois de cada jogo. O serviço será realizado pela empresa Lucid Drone Technologies e tem como objetivo reduzir os riscos de transmissão do vírus Sars-CoV-2, causador da covid-19.

A primeira limpeza acontecerá no dia 11 deste mês após o jogo dos Falcons contra o Carolina Panthers. O estádio, conhecido por ser a casa da liga esportiva de futebol americano National Football League (NFL), é o primeiro de seu gênero a adotar a medida.

Os drones são equipados com bicos de pulverização eletrostática e vão limpar divisórias de vidro, corrimãos e os 71 mil assentos do local (que serão higienizados em um tempo 95% menor em comparação ao método manual).

Críticas sobre a medida

Com a reabertura de áreas públicas, soluções de limpeza remota como essa ficaram em alta. No entanto, a atenção excessiva em higienizar superfícies foi duramente criticada por especialistas em um recente relatório publicado no site The Atlantic.

Isso porque, embora o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA (CDC) diga que a transmissão de superfície é “possível”, ela “não é considerada a principal forma de propagação do vírus”. A transmissão aérea é considerada um problema muito maior, tornando o distanciamento social e o uso de máscaras as políticas mais importantes para reduzir a transmissão do que a simples desinfecção de ambientes.

Mais segurança

Felizmente, o estágio Mercedes-Benz adotará outras medidas de segurança. Segundo a CNN, serão instalados 600 higienizadores de mãos e aplicada a regra de distanciamento de 1,80 m entre os grupos de assentos. Além disso, a capacidade sofrerá limitações, e os espectadores somente poderão comparecer aos jogos se estiverem utilizando máscaras de proteção.