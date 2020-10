COVID-19 força NFL a remarcar partidas pela segunda semana consecutiva

A NFL alterou as datas das partidas envolvendo New England Patriots e Denver Broncos, Tennessee Titans e Buffalo Bills, originalmente marcadas para acontecer no próximo domingo (11). Além desses dois confrontos, existe a possibilidade de remarcação do duelo envolvendo o Buffalo Bills que receberia o Kansas City Chiefs, na abertura da semana 6, da NFL, na quinta-feira (15). Os casos de jogadores contaminados pelo novo coronavírus forçou as mudanças.

New England Patriots e Denver Broncos deverão se enfrentar na segunda-feira (12), às 18h, enquanto o duelo entre Tennessee Titans e Buffalo Bills foi remarcado para terça-feira (13), às 20h. Já a partida envolvendo os Bills contra os Chiefs irá acontecer em data a ser divulgada pela NFL, caso Bills e Titans ocorra na terça.

– Essas mudanças de calendário foram feitas para assegurar a saúde e segurança de nosso jogadores, técnicos e estafes e foram feitas consultando especialistas médicos – afirmou o comunicado da NFL.

O Tennessee Titans registrou 24 casos de jogadores infectados pela COVID-19, enquanto o New England Patriots já teve três atletas de seu elenco testando positivo para a doença, incluindo o quarterback Cam Newton e o cornerback Stephon Gilmore.