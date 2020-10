Covid-19: jogador do Jacksonville Jaguars testa positivo, mas jogo contra os Lions segue programado

O Jacksonville Jaguars é o mais novo time da NFL a lidar com o novo coronavírus. A equipe informou neste sábado que um jogador do practice squad do time testou positivo para a Covid-19. Apesar do resultado, os Jaguars planejam entrar em campo normalmente contra os Lions, neste domingo, às 14h (de Brasília).

– Ontem à noite, recebemos resultados de nosso teste de PCR diário que um indivíduo em nosso practice squad testou positivo para COVID-19 – disse o Jaguars em comunicado.

– Depois de confirmar o teste positivo no final da noite, nossa organização começou a trabalhar com a NFL para revisar os dados de rastreamento de contato enquanto o jogador se isolava. Como medida de precaução hoje, tomamos a decisão de conduzir nossas atividades remotamente, seguindo os protocolos e recomendações da NFL. Esta decisão foi tomada em consulta com a NFL e os consultores médicos da equipe. A saúde e segurança de nossos jogadores, treinadores e equipe, assim como de suas famílias, é nossa maior prioridade. Continuaremos a fornecer atualizações quando estiverem disponíveis. Planejamos jogar o jogo de amanhã conforme programado – acrescentou a franquia, em comunicado oficial.

O Detroit Lions já teve sua bye week (a pausa na temporada), o que tornaria extremamente difícil uma nova readequação de calendário a essa altura do campeonato.