Cowboys prometem renovar o contrato de Dak Prescott apesar de grave lesão

Apesar da grave lesão no tornozelo direito, sofrida durante a vitória sobre o New York Giants, o Dallas Cowboys pretende assinar a renovação contratual do quarterback Dak Prescott. A garantia foi dada por Stephen Jones, filho do proprietário dos Cowboys, Jerry Jones e vice-presidente executivo da franquia, durante entrevista a radio “The Fan”, de Dallas.

– Absolutamente não. Ele (Dak) é o rosto da nossa franquia e sabemos que ele irá superar isso.

Selecionado no draft de 2016, Prescott atua protegido pelo franchise tag, que o garante a soma de US$31 milhões (R$173 milhões) por seu último ano de contrato. Segundo a imprensa dos Estados Unidos, o quarterback teria recusado, em maio, uma oferta dos Cowboys de US$175 milhões (R$968 milhões) por cinco anos de contrato.

Recuperação



Dak Prescott foi operado na madrugada dessa segunda-feira (12) e não atuará mais no ano. O prazo de recuperação previsto gira em torno de quatro a seis meses. Em seu lugar, o Dallas Cowboys conta com o veterano Andy Dalton, ex-jogador do Cincinnati Bengals e Ben DiNucci, novato escolhido pela equipe no draft desse ano.