Cowboys tentam emplacar regularidade diante de embalado Browns; saiba onde ver e a aposta

Procurando uma estabilidade na temporada, os Cowboys recebem os Browns no AT&T Stadium, em Arlington, Texas, às 14h (de Brasília), pela semana 4 da NFL. A equipe vem com um recorde negativo de duas derrotas e apenas uma vitória, enquanto Cleveland vem justamente com um retrospecto positivo, acumulando apenas um tropeço e dois triunfos, o último contra o Washington Football Team por 34 a 20.

O grande desafio dos Cowboys será capitalizar a pontuação, contando com a efetividade de seu ataque e estabelecer uma liderança. Aliando o controle do relógio nos ataques e a atuação defensiva, o time pode, enfim, encontrar um ritmo para quebrar a marca de apenas 13 minutos e 27 segundos de liderança no placar que acumulou nos primeiros três jogos da temporada.

Força no jogo corrido

Pelo lado dos Browns, mais uma vez a atenção estará voltada ao running back Nick Chubb. Ele pode se tornar neste domingo o primeiro corredor de Cleveland com 100 jardas terrestres e dois TDs pelo chão em três jogos seguidos desde Jim Brown em 1962-1963, um novo marco para a franquia.

Mãos seguras

Vale a pena ficar de olho no desempenho de CeeDee Lamb e Amari Cooper, recebedores de Dallas. Lamb reencontra Baker Mayfield, seu companheiro no período de faculdade. Ambos jogavam em Oklahoma. O atleta ainda busca seu primeiro TD na temporada. Em três jogos, Lamb acumulou 230 jardas aéreas em 16 recepções. Já Cooper é o único recebedor da NFL com seis recepções acumulando para 80 ou mais jardas em três jogos na temporada. Os dois podem ser uma ameaça com Dak Prescott lançando para mais de 400 jardas nos dois últimos jogos.

A aposta

O Football Power Index, mecanismo de projeção de resultados da ESPN norte-americana, indica a probabilidade de vitória dos Cowboys em 66,9% por uma média de 6,1 pontos.

Ficha do Jogo

Dallas Cowboys x Cleveland Browns

Semana 4 da NFL

Data: Domingo (4), 14h

Local: AT&T Stadium, em Arlington, Texas

Onde ver: Game Pass da NFL