Cozinheira do apocalipse? Jojo exagera ao usar orégano em A Fazenda 12 · .

Jojo Todynho voltou a se tornar piada na web por conta de sua generosidade na hora de cozinhar em A Fazenda 12. Nesta segunda-feira (12), a funkeira sustentou o título de “cozinheira do apocalipse” ao despejar uma quantidade exagerada de orégano em uma travessa de lasanha.

Ela já havia montado a massa em uma travessa e usou uma xícara para espalhar a erva seca sobre a camada superior. Mas Jojo estava empolgada com a temperagem da receita e usou todo o conteúdo de seu recipiente, deixando uma camada grossa de orégano.

Não satisfeita, ela pediu para Biel reabastecer sua xícara. O funkeiro trouxe uma quantidade exagerada da erva, que foi direto para a receita.

“Botei muito orégano?”, questionou Jojo a MC Mirella, que lavava louça a seu lado. “Ah, tira um pouco”, respondeu a amiga, avisando de uma maneira sutil que a quantidade era exagerada. “Mas eu gosto”, retrucou a cozinheira do apocalipse. Confira o vídeo:

Vai orégano nessa lasanha? pic.twitter.com/7OB24ay292

— André Rochadel em 🏡 🇧🇷🤍💙 (@andre_rochadel) October 12, 2020

Jojo Todynho já havia viralizado nas redes por conta de seus exageros na cozinha. Apaixonada por azeite, ela despejou um vidro inteiro sobre uma travessa de carne que seria assada. Enquanto conversava com Luiza Ambiel, ela avisou que era apaixonada pelo óleo. “Azeite comigo não dura”, avisou.

Jojo usando um frasco de azeite pra temperar uma bandeja de carne 🗣 #AFazendapic.twitter.com/mxKeH2Tg5U

— BEARDED PRINCE$$ 🌹 (@DiegoQueiroz_) September 25, 2020

Mirella também já foi motivo de piada nas redes sociais por seus hábitos exagerados no comando das panelas. Em uma ocasião, exagerou no uso da canela ao fazer uma panelada de arroz doce –que acabou em confusão com Jojo dias mais tarde. Em outro momento, despejou uma quantidade alta de sal em outra receita. Veja os vídeos:

Mds alguém tira a mc Mirella da cozinha KKKKKKK olha o tanto de canela que ela colocou vei pic.twitter.com/pB0eWkvkkc

— vai victin (@vaivictin) September 13, 2020

quando o funk estiver em baixa Mirella pode se manter na cozinha pic.twitter.com/NWPi9OpvK3

— eubz (@euachoquepirei_) September 12, 2020

Confira algumas reações da web sobre a cozinheira do apocalipse:

