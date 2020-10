Crash Bandicoot 4: It’s About Time ganha vários wallpapers!

Para comemorar o lançamento de Crash Bandicoot 4: It’s About Time, o site Wall.alphacoders postou uma série de papeis de parede temáticos do jogo, usando apenas material promocional oficial da Activision. Confira a seguir as imagens e os links para baixá-las:

O pôster principal do jogoFonte: Activision

Você pode pegar e tirar onda com a arte principal do jogo por aqui.

Crash mandando ver!Fonte: Activision

Faça o download dessa divertida arte do Crash em ação aqui.

Crash e Aku rumo à aventuraFonte: Activision

Crash e Aku partem para mais desafios! Baixe aqui.

Coco contempla uma nova faseFonte: Activision

A fofa Coco entra em um novo mundo de aventuras, que você baixa por aqui.

Um grande wallpaper de um grande vilãoFonte: Activision

Todos vão tremer ao ver o seu papel de parede do vilão Dr. Neo Cortex!

Crash tirando onda num belo cenárioFonte: Activision

Crash e um belo pôr do sol podem dar o tom do seu desktop por aqui.

Piratas à vista!Fonte: Activision

Se você gosta da Tawna, provavelmente vai adorar esse wallpaper!

Tawna esbanja estiloFonte: Activision

Tawna continua em ação, deslizando no melhor estilo Sonic ou Tony Hawk por aqui.

O que N. Tropy está tramando?Fonte: Activision

N. Tropy continua seus esquemas maquiavélicos neste wallpaper!

Bem-vindo ao parque dos dinossauros!Fonte: Activision

A fuga de um T-Rex eternizada na sua área de trabalho!

A dupla em ação!Fonte: Activision

Crash e Kupuna-Wa prestes a entrar em mais uma roubada. Baixe aqui!

Coco ganhou mais fases de montariaFonte: Activision

Coco, a encantadora de dinossauros, pode ser baixada por aqui!

O que achou dessas artes? Vai colocar alguma no seu PC? Comente a seguir!