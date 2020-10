Criador de The Boys diz que filmes da Marvel são perigosos; entenda!

A cada ano, novos filmes de super-heróis chegam ao cinema, arrecadando milhões de dólares ao redor do mundo e entretendo o público. Atualmente, essa dominação está majoritariamente nas mãos da Marvel, casa do Homem de Ferro e do Capitão América, que chegou a criar até o MCU, ou seja, o Universo Cinematográfico da Marvel, cujas obras se conectam e diferentes super-heróis interagem.

No entanto, será que essa massificação ajuda unicamente a entreter o público? Erik Kripke, criador de The Boys, um dos maiores sucessos do Amazon Prime Video, discorda. Para ele, os filmes de super-heróis têm um aspecto social importante que pode influenciar até mesmo nas eleiççoes de líderes ditadores e extremistas.

Entenda melhor o pensamento do criador de The Boys

De acordo com a fala de Kripke, os filmes de super-heróis passam a ideia de que, a qualquer momento, um salvador virá e livrará todos de seus problemas. Com isso, muitas pessoas acreditam em qualquer um que apareça dizendo possuir a “solução” para tudo e que pode salvar o mundo, mesmo que possua ideais preconceituosos e extremistas.

Como o próprio Erik Kripke menciona, o caso da popularidade de Donald Trump, atual presidente dos Estados Unidos, pode ter relação com esse tipo de esperança em um salvador.

The Boys visa desconstruir exatamente esse tipo de ideia, pois mostra que os próprios super-heróis possuem um lado horrível e a figura do salvador é algo que simplesmente está fora da realidade. E muitos filmes da Marvel, por outro lado, segundo o showrunner, passam a ideia contrária, mais idealista.

A série é um sucesso do streaming e conta com duas temporadas bem avaliadas tanto pela crítica especializada quanto pelo público em geral. Você pode assistir as duas temporadas de The Boys no Amazon Prime Video e as obras da Marvel no Disney+, que chegará ao Brasil em novembro.