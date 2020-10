Para reduzir a inadimplência, e também preservar um bom relacionamento com o cliente, é preciso um fluxo de cobrança bem elaborado.

Podemos dizer que, o setor de cobrança é um dos mais delicados da empresa, visto que, cobrar é difícil, e ser cobrado também.

Portanto, ao lidar com o cliente na hora da cobrança, é preciso uma comunicação clara e empática, ainda mais quando há recorrência de pagamentos.

Porém, existem algumas formas de otimizar a gestão do fluxo de cobranças, mas antes vamos entender o que é, e sua importância.

O que é fluxo de cobrança?

Tão importante quanto o setor comercial de uma empresa, é o setor de cobrança.

É através dele que se pode proteger o fluxo de caixa da empresa, garantindo a eficiência na recuperação de créditos de inadimplência.

Ao recuperar esses créditos, automaticamente diminui as chances de prejuízos financeiros.

Importância do fluxo de cobrança

Sabemos que a cobrança faz parte da gestão financeira, dessa forma, torna o fluxo de cobrança mais eficiente.

E o objetivo dele é claro, reduzir a inadimplência e aumentar o faturamento da empresa.

Mesmo porque cobrar clientes pessoalmente é algo muito mais complexo e demanda muito esforço e tempo.

Portanto, através de um bom fluxo de cobrança é possível criar um processo automatizado e mais econômico.

Criando um fluxo de cobrança eficiente

Cada empresa tem um fluxo de caixa e um perfil de clientes, portanto, deve seguir seu modelo de cobrança.

Essas empresas têm diferentes formas de organizar seus processos internos.

Como evitar perdas e diminuir a inadimplência

Definir o período da cobrança

Nessa etapa deve-se considerar as formas de contato com o cliente, como: SMS, e-mail, telefone, etc.

Para poder realizar a cobrança, é necessário ter todo o histórico do cliente atualizado.

Pois assim, é possível garantir um atendimento mais personalizado. Esse controle pode ser feito, inclusive através de um CRM.

Comunicação clara e com empatia

É importante que a sutileza esteja presente em todas as etapas da cobrança.

Além disso, é preciso ter empatia para entender os motivos da falta de pagamento, oferecendo inclusive, alternativas para quitar o débito.