Crias da Academia: Marcelinho celebra momento no profissional

O meia Marcelinho, de 17 anos, vive um momento especial com a camisa do Palmeiras. O atleta recebeu a oportunidade de ser relacionado para o time profissional pela primeira vez no duelo contra o Ceará, no último sábado (3). O jogador treinou com a equipe principal e ficou no banco no jogo contra o Vozão, com a camisa 38.

A oportunidade chegou ao atleta após destacar-se já no seu primeiro ano na categoria sub-20. Ele esteve em campo nas três primeiras partidas do Brasileirão sub-20, inclusive contra o Corinthians.

– É uma experiência incrível, tudo foi marcante nesse momento: primeiro treino com profissional, primeira convocação pro jogo. Só tenho a agradecer e espero conseguir aprender ao máximo – disse o jogador.

O atleta fez parte do grupo que conquistou a Copa do Brasil e a Supercopa do Brasil da categoria sub-17, em 2019. Marcelinho falou também sobre como espera aproveitar a oportunidade, mesmo tão novo.

– Tudo vira um aprendizado, é uma emoção muito grande, mas também é importante estar focado sempre, é fundamental manter o foco para retirar o melhor aprendizado de todas as situações nesse momento – finalizou.

A equipe sub-20 do Palmeiras volta a campo na quarta-feira (7), contra o Serra-ES pela Copa do Brasil, às 15h. O time profissional vai ao Rio de Janeiro, enfrentar o Botafogo no mesmo dia, às 21h30 (horário de Brasília).