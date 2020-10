Cristiana Oliveira tira sarro de anomalia no olho e afirma que não é vesga · .

Cristiana Oliveira tirou sarro da fama que tem por causa do estrabismo. A atriz abordou a questão no programa Melhor Agora, de Mariana Godoy, na noite de segunda-feira (12). Ela afirmou que não é vesga. A veterana revelou que sofre um tipo de anomalia que deixa parte do seu olhar escondido, e isso é o que dá a impressão de que seu olho seja virado.

“Sempre ri muito disso. Falo estrabismo por força do hábito. Na verdade, tenho uma anomalia na pele do olho que cobre parte do branco”, disse Cristiana. Bem-humorada, a eterna Juma de Pantanal declarou que também usa o termo equivocado para falar sobre a característica que a diferencia e não se importa com as piadas em torno disso.

“Vou envelhecendo e vou ficando mais vesga ainda. Se tivesse sido diagnosticada [com estrabismo], jamais negaria. O que acontece é que eu me vejo em fotos e imagens e penso: ‘Como eu posso estar tão vesga assim?’. Eu mesma falo que sou vesga, estrábica. Se me incomodou em algum momento, já nem lembro”, completou a artista.

Aos 56 anos de idade, Cristiana também afirmou que a fama de ser estrábica interferiu até na forma de como ela era assediada. “Já fui muito assediada, mas sutilmente. Era em forma de elogio, paquerinha… Era uma coisa do tipo ‘se colar, colou’. Ainda mais eu, com esse olhar vesgo, se eu olhasse mais assim [torto]”, comentou a intérprete, dando risada.

Em outro momento da conversa, ela contou já ter vivido relacionamentos tóxicos. “Lembro que ele queria me diminuir”, disse, sem citar nomes. “Encontrei percalços na vida porque tinha a relação dos meus pais como referência. Eles ficaram 70 anos juntos. Só se separaram na morte.”