Cristiano Ronaldo dá positivo para COVID-19 e perderá jogos de Portugal e Juventus

Cristiano Ronaldo testou positivo para COVID-19 e não enfrentará a Suécia, na quarta-feira, pela Liga das Nações, anunciou a federação portuguesa (FPF) nesta terça.

“O internacional português está bem, sem sintomas e em isolamento”, diz o comunicado. Os outros jogadores foram testados e retornaram negativos para o coronavírus.

O camisa 7 atuou no empate sem gols com a França no último domingo e deverá ficar por 14 dias em quarentena.

Com isso, o craque deve perder, além da partida pela seleção lusitana, os duelos pela Juventus no Campeonato Italiano contra Crotone (no próximo sábado) e Hellas Verona (no domingo dia 25).

Cristiano Ronaldo durante França x Portugal pela Liga das Nações Getty

Cristiano Ronaldo também ficaria de fora da estreia da equipe de Turim na fase de grupos da Uefa Champions League, na próxima semana, diante do Dynamo de Kiev na Ucrânia.

Sua volta pode acontecer no segundo jogo pelo torneio continental, diante do Barcelona, em 28 de outubro, na Arena Juventus.