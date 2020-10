Cristiano Ronaldo faz rara live, diz que está melhor de COVID-19 e rebate ministro italiano

O craque Cristiano Ronaldo fez uma live em sua conta oficial do Instagram e para se explicar das acusações realizadas por Vincenzo Spadafora, ministro dos Esportes da Itália, que disse que o camisa 7 da Juventus não cumpriu os protocolos de segurança sanitária para evitar ao máximo o contato com o vírus que causa a COVID-19.

Além disso, o craque acalmou os fãs e disse que está melhor da doença, uma vez que também não sente nenhum sintoma.

“Vocês merecem. Me vi na obrigação de fazer esta live para dizer a todos que eu estou bem. Estou na varanda, quis sair um pouco do quarto e pegar um sol, vitamina D. Estou de quarenta e quero dizer que não infringi nenhum protocolo. Não era suposto, mas vou dizer, fiz tudo bem, eu e a minha equipe. Foi tudo com autorizações, e quero dizer, principalmente um senhor daqui da Italia [o ministro do esporte] dizendo que não cumpri… Cumpri e sempre cumprirei”, disse o atacante.

Ao longo da semana, antes e depois do empate em 0 a 0 com a França pela Liga das Nações, Cristiano Ronaldo e os demais companheiros de seleção portuguesa postaram fotos reunidos sem o uso da máscara, algo que é recomendado pelas organizações sanitárias como uma forma de prevenção. O craque, no entanto, disse que seguiu os protocolos e que está se recuperando sem grandes problemas da covid-19.

“Aproveitei o pouco sol para não passar o dia no quarto. Coisas que podemos fazer para reforçar? Isto que é grátis, a Vitamina D”, disse o craque, apontando para o sol. “Estou bem, outros podem não ter esse privilégio”. Cristiano Ronaldo disse ainda que deve fazer uma outra live nos próximos dias.