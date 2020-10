Cristiano Ronaldo testa positivo para Covid-19 e não joga por Portugal

Cristiano Ronaldo testou positivo para a Covid-19 e está descartado do segundo jogo de Portugal pela Liga das Nações, segundo o jornal “A Bola”. O atacante da Juventus participou do confronto contra a França, no último domingo, mas não estará no elenco para o duelo contra a Suécia nesta quarta-feira.

Por conta da contaminação, é possível que o português também perca os dois primeiros jogos da Velha Senhora na Liga dos Campeões contra o Dínamo de Kiev, no dia 20 de outubro, e Barcelona, no dia 28 de outubro. Além disso, o atacante deve ficar de fora das partidas contra Crotone e Verona pelo Campeonato Italiano.