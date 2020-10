Cristiano Ronaldo x Ansu Fati: saiba onde assistir Portugal e Espanha

O coronavírus forçou todo o futebol a parar, afetando o calendário para os clubes e exigindo também a adaptação das programações das seleções. Os craques, no entanto, entram em campo pelos jogos Amistosos Internacionais de 2020, nesta quarta-feira. E a TNT transmite com exclusividade e ao vivo o confronto entre Portugal de Cristiano Ronaldo e a Espanha campeã do mundo em 2010.

Nesta quarta-feira, dia 7 de outubro, a partir das 15h15, a TNT e o EI Plus transmitem o confronto entre as seleções de Portugal e Espanha, diretamente do Estádio José Alvalade, em Lisboa, e com público limitado a 5% da capacidade (2.500 pessoas).

Essa será a primeira partida de ambas as equipes nesse ano, dentro da segunda janela internacional do ano. O último confronto entre os dois times aconteceu em 2018, quando as seleções se enfrentaram na Copa do Mundo da Rússia – onde empataram por 3 a 3.

Tanto Portugal como a equipe dirigida por Luis Enrique, buscam seguir aprimorando o entrosamento coletivo com foco em suas participações na presente Liga das Nações.